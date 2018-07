Equipes de Xadrez Feminino e Masculino São Campeões nos Jogos Regionais

Equipes de xadrez nas modalidades feminino e masculino são campeões nos Jogos Regionais 2018. O título conquistado veio de forma invicta após os atletas da Secretaria Municipal de Esportes (SMELT) vencerem todas as disputas. Além do xadrez, outras modalidades tem se destacado nos Jogos Regionais que acontece em Votuporanga até o dia 29 deste mês.

De acordo com o presidente do Clube de Xadrez Catanduva (CXC) Gleison Begalli, o xadrez foi à equipe que mais pontuou para a cidade nos Jogos Regionais e ressalta a importância da parceria público-privado que contribuiu para o resultado.

“O xadrez é a equipe que mais pontuou para a cidade, terminou de forma invicta, ou seja, ganharam todos os confrontos. A equipe tem esse resultado por causa da parceria do CXC, com a iniciativa público e privada e o pessoal está bastante animado e já se preparando para a Super Liga de Xadrez, disputa regional e para as disputas dos Jogos Abertos que neste ano foi adiado para novembro, em São Carlos”, ressalta o presidente do CXC que acompanhou os confrontos de perto.

De acordo com o boletim da classificação final dos jogos, Catanduva garantiu a primeira posição na categoria até 20 anos.

“Pelo feminino, a equipe somou 14 pontos em sete rodadas disputadas e já aparecia como campeã com uma rodada de antecedência, mesmo assim venceu a última partida. Enquanto que, no masculino sub 20, foram 13,5 pontos obtidos ao longo das disputas”, informa a assessoria de comunicação da Prefeitura de Catanduva.

segundo o setor, em 2017, a cidade competiu na modalidade nos Regionais com praticamente a mesma formação de enxadristas.

“Na ocasião, foram conquistadas medalhas de ouro e de prata”, lembra o departamento

Os enxadristas treinam no Clube do Xadrez, presidido pelo esportista Gleison Begalli e sob a coordenação do professor Silvio Shiroma, diretor. As atividades recebem o apoio da prefeitura.

Outras modalidades também tem sido destaques nos Regionais e já encerraram a participação. O basquete feminino foi campeão pelo segundo ano consecutivo.

Karla Sibro

Da Reportagem Local