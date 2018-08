Equipe Master de Futebol Joga Em Ibirá

A Equipe Master de Futebol de Catanduva joga hoje (19) em Ibirá. A equipe estará reunida a partir das 08h30 no Estádio Municipal Godofredo Pagliusi.

O objetivo do encontro é incentivar a integração social e o esporte como melhor qualidade de vida aos atletas acima de 50 anos.

O professor Daniel Miela, coordenador da equipe, falou à reportagem de O Regional sobre a importância dos jogos: “Hoje, a terceira idade tem ocupado espaço importante em diversos segmentos do esporte e esse público tem as suas potencialidades, por isso pensamos em enaltecer as suas características e demonstrar que, cada qual, independente da idade, tem disposição e pode estar integrado às atividades”, disse.

Ainda de acordo com o coordenador, para esse jogo são esperados de 60 a 70 atletas vindos de diferentes cidades da região. O evento é aberto a todos aqueles que se enquadram na faixa etária e as equipes serão criadas nos momentos antes dos jogos.

Ainda hoje, no mesmo local, haverá campeonato de malha, truco e bocha. Os interessados devem fazer a inscrição prévia no momento do evento. A iniciativa tem apoio da Secretaria Esporte Lazer e Cultura de Ibirá.

SERVIÇO

A Equipe Master de Futebol joga hoje (19) no Estádio Municipal de Ibirá, a partir das 08h30. Outras informações pelo telefone 17 99727-3966

Da Reportagem Local