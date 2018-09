Equipe Master Catanduvense Joga em Paraíso Neste Domingo

A Equipe Master de Futebol Catanduvense tem encontro marcado em Paraíso neste domingo (16). Os Masters estarão reunidos, a partir das 8h30, no Estádio Municipal Américo Penariol. A atividade é aberta para todos os atletas acima de 60 anos. Além de incentivar a prática esportiva, o evento arrecadará alimentos em prol da AVCC de Paraíso. A iniciativa tem apoio do Departamento de Esportes do Município.

De acordo com o coordenador da equipe, Daniel Miela, os encontros da Terceira Idade têm como objetivo a integração social e a prática do futebol como incentivo ao esporte. “É necessário estimular a prática da atividade física e ao mesmo tempo desenvolver as habilidades esportivas dos atletas. Ao longo deste ano, já realizamos diversos encontros e o resultado deste projeto tem sido a melhora na qualidade de vida de todos aqueles que participam”, comentou.

Ainda de acordo com o coordenador, são esperados de 60 a 70 atletas vindos de diferentes cidades da região. As equipes são criadas nos momentos antes dos jogos. “Todos aqueles que têm paixão pelo esporte, estão convidados a juntar-se à nossa equipe. Temos atletas de diversas cidades e os encontros vêm ganhando cada vez mais participantes, o que nos alegra muito, pois nos unimos para confraternização e uma vida saudável”, relatou Miela.

SERVIÇO

A Equipe Master de Futebol joga neste domingo (16) no Estádio Municipal de Paraíso, a partir das 8h30. Para mais informações o telefone é (17) 99727-3966

Da Reportagem Local