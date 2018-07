Equipe de Xadrez de Catanduva Fica Entre os Melhores em Torneio Aberto

A equipe de xadrez de Catanduva ficou entre as melhores no Torneio Aberto Inter-Equipes promovido pela Unesp em Bauru. A equipe intitulada “The Ordnaels Team/Catan­duva” formada por quatro jogadores: Guilherme Bian­chi, José Antonio de Sousa Junior, Breno D’alkmin Silva e Leandro Silva do torneio aberto inter-equipes ficou em quarto lugar com 13 pontos.

O evento é promovido pela UNESP de Bauru-SP e acon­teceu no último sábado (30). O professor e enxadrista José Antonio de Sousa Junior ressalta que a equipe catandu­vense obteve uma boa classi­fi­­­­cação.

“A equipe Catanduvense obteve a quarta colocação ge­ral dentre 42 equipes, perfa­zen­do 13 pontos em 18 pos­sí­veis, após vencer quatro matchs, empatar um e perder um para a equipe vice-cam­peã. Nosso intuito era apenas para participar, já que o tor­neio estava bastante disputado e nossa equipe era a única que tinha entre seus tabuleiros titulares uma criança de 10 anos. No entanto, os resulta­dos foram acontecendo e ob­ti­­vemos uma excelente classi­ficação, ficando a frente 38 e­quipes, só 0,5 pontos atrás do terceiro colocado”, ressal­ta José Antonio de Sousa Ju­nior.

Confira as equipes desta­ques do torneio: Rodada 1 – The Ordnaels Team (Catandu­va) 3 x 0 As duas donzelas e o mocinho (Marília-SP).

Rodada 2 – The Ordnaels Team (Catanduva) 2 x 1 SAMA CHESS (São Manuel-SP).

Rodada 3 – The Ordnaels Team (Catanduva) 3 x 0 BTC D (Bauru-SP).

Rodada 4 – The Ordnaels Team (Catanduva) 1,5 x 1,5 Mark (Avaré-SP).

Rodada 5 – The Ordnaels Team (Catanduva) 0,5 x 2,5 Os Mosqueteiros (Itapetinin­ga-SP).

Rodada 6 – The Ordnaels Team (Catanduva) 3 x 0 UNESP A (Bauru-SP).

Karla Sibro

Da Reportagem Local