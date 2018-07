Equipe de Taekwondo Garante Terceiro Lugar em Votuporanga

A equipe de taekwondo de Catanduva garantiu o terceiro lugar em Votuporanga, cidade escolhida para a edição 2018 dos Jogos Regionais. As categorias feminina e masculina levaram para casa a medalha de bronze.

Nas lutas femininas foram conquistados 37,5 pontos entre as competidoras. As atletas que foram premiadas são: Natalia Trassi Bernardi, com medalha de ouro na categoria poomsae (movimentos), bronze para Lohaine Zava de Araujo, na categoria leve até 49 quilos e, na categoria médio – até 57 quilos, bronze para Alexia Scapaticci.

Já nas lutas masculinas, em dupla, Natalia T. Berdardi Everton Rossi e Everton Rossi faturaram ouro no poomsae. O atleta Gustavo Gandra ficou em segundo lugar. Quem também levou a medalha de prata foi Yago Daltin Feliciano, na categoria pesado, acima de 80 quilos.

Já Flávio Amorosine, na categoria médio – até 68 quilos e Mateus Silva Custodio, na categoria leve – até 58 quilos, conseguiram medalha de bronze. Juntos, os atletas acumularam saldo de 35,5 pontos.

Na modalidade, São José do Rio Preto foi a primeira colocada e Votuporanga ficou em segundo lugar na competição que segue até domingo (29) com outras provas que incluem diversos esportes.

Também foi destaque na competição o Judô, que foi representando pela Associação Catanduvense de Esportes (ACES). A equipe masculina ficou em quarto lugar na classificação, enquanto que a feminina garantiu o quinto lugar no quadro geral. No total, foram cinco medalhas conquistadas pelos atletas. Uma delas de prata e quatro de bronze. Entre as 14 equipes que participaram da competição, os atletas da Cidade Feitiço garantiram o quarto lugar. Já as atletas ficaram em quinto entre 12 cidades participantes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local