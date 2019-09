Equipe de Natação de Catanduva Traz 47 Medalhas e Anuncia Novidades

A equipe de natação de Catanduva conquistou 47 medalhas na cidade de Votuporanga no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, o evento contou com 200 nadadores e 11 equipes sendo que Catanduva conquistou 25 ouros, 11 pratas e 11 bronzes.

Andrea Malfara, técnica da equipe de natação, disse que está satisfeita com o resultado dos atletas, pois os nadadores treinaram numa piscina de 18m e quando chegaram, tiveram que encarar uma piscina de 50m do tipo olímpica e mesmo assim eles não decepcionaram e conseguiram vitórias.

Andrea adiantou que a equipe está se preparando para o dia 14 de setembro representar Catanduva no 2° Campeonato Infantil do Estado de São Paulo.

A técnica também ressaltou a importância de um evento que será realizado no dia 24 de novembro na quadra da Inclusão Social, na Rua XV de Novembro, das 11h às 16h em prol de arrecadação de fundos para viagens dos nadadores.

O evento está intitulado como a 1ª Queima do Alho. Andrea lembra que no primeiro semestre eles fizeram um churrasco e agora é a primeira vez que uma equipe de atletas faz um evento desse tipo. “Como está no começo dos preparativos ainda estamos buscando patrocinadores para a festa, já contamos com show ao vivo, também já temos a presença confirmada da Tropa de Ribeirão Preto, de Monte Azul Paulista que farão a parte de preparo da queima do alho. Contamos com a presença e quem puder ajudar nessa festa será bem vindo porque nossos atletas merecem” finalizou. Os ingressos serão vendidos a R$ 45 reais e interessados em patrocinar ou comprar os ingressos devem ligar no telefone: 17 99604-9833.

Ariane Pio

Da Reportagem Local