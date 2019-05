Equipe de Basquete de Santa Adélia Se Prepara Para Competições

“Os atletas que integram a Escolinha de basquete de Santa Adélia seguem treinando firme e se preparando para as primeiras competições de 2019”. É isso que diz uma nota divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

Os treinos, que ocorrem no Ginásio de Esportes do município, são realizados todas as quartas-feiras, das 20h00 às 22h00, e aos sábados, das 17h00 às 19h00. Segundo informações do secretário de Esportes, Luciano de Lima (conhecido popularmente como Bula), o time está focado principalmente nas Olímpiadas de Taiaçu e Jornada Esportiva de Ibirá, competições que serão realizadas em julho deste ano. “Antes, em junho, acontecerá o 1° Quadrangular de Basquete de Santa Adélia. Primeiro campeonato deste tipo aqui no município, então a equipe quer mostrar a força da modalidade e fazer bonito”, relatou.

Bula ainda explicou que a equipe fará uma série de amistosos como aquecimento para as partidas oficiais, enfrentando como adversários as equipes de Pirangi e Vista Alegre do Alto, faltando apenas definir as datas.

“O basquete de Santa Adélia é uma modalidade muito tradicional com vários praticantes na nossa cidade e nos últimos anos a equipe vem crescendo mais ainda e se destacando principalmente nas Olimpíadas Regionais, afinal conquistou duas medalhas de prata nas duas últimas competições que disputou”, finalizou o secretário de Esportes.

