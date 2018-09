Equipe catanduvense participará da segunda etapa do Campeonato Mundial de Supino e Levantamento Terra neste sábado. O torneio será no Rio de Janeiro e os atletas prometem trazer para a cidade mais títulos do mundial. O catanduvense Geverson Ramos, presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FLBI) e vice-presidente da Conbrafa (Confederação Brasileira de Atletas de Força) já é campeão mundial 2018, no supino e pleiteia mais um título na etapa Brasil.

“Estamos otimistas e com fé de que vamos conquistar bater mais um recorde mundial. Vamos tentar conquistar outro título para nossa Catanduva”, aponta Ramos.

Na primeira etapa, a competição foi realizada em Riviera-Uruguai, no dia 8 de setembro. Além de Ramos competir com outros brasileiros enfrentou representantes de mais cinco países: Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Alemanha e México.

Segundo o atleta, em 2019, Catanduva será sede do Campeonato Mundial.

“Catanduva é uma cidade com muitos atletas no supino e levantamento terra e isso favoreceu para ser sede do Mundial 2019. Além do mais, a cidade é considerada a capital da modalidade no Brasil”, diz.

Na primeira etapa, Ramos conquistou mais dois títulos de campeão mundial. Um no supino raw, na categoria máster com 180 kg, e o outro no equipado, categoria adulto, fez 220 kg. Na carreira, Ramos acumula 20 títulos de campeão mundial nas categorias supino raw e equipado.

“Não tem dinheiro que paga tanta felicidade em representar nossa Catanduva e nosso país em um evento como esse. No começo do mês retornei para Catanduva com mais dois títulos mundiais de supino raw e equipado. Só tenho a agradecer a Deus por mais estas conquistas e a todos que sempre torcem por mim”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local