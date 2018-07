Equipe Catanduvense Participará da 17ª Edição do Brasileirão em São Carlos

A equipe catanduvense da Secretaria de Esportes de Catanduva (Smelt) de supino e levantamento terra participa da 17ª edição do Campeonato Brasileiro em São Carlos hoje (21). O evento tem início às 10 horas com a pesagem dos atletas e às 14 horas começarão as competições no Ginásio de Esportes Zuzão.

Segundo Geverson Ramos, presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FLBI) e vice-presidente da Conbrafa (Confederação Brasileira de Atletas de Força) a equipe catanduvense tem 70% a 80% de chance de trazer títulos do Brasileirão.

“Nós estamos indo com uma equipe muito boa, com atletas altamente capacitados para trazer títulos de campeões brasileiros”, informa.

A equipe está formada pelos atletas – no feminino: Marileine Pereira e Joice Oliveira que disputarão nas modalidades supino e levantamento terra. Isabel Pereira disputará no supino.

No masculino, supino: Paulo Henrique Domingues, Levi Bacelar, Isaac Antônio e Guilherme Araújo e no levantamento terra e supino Felipe Túlio Ramos.

Para os atletas que forem campeões ganharão troféu. Vice-campeões e terceiro lugar ganharão medalhão. As três melhores equipes ganharão troféu. Haverá sorteios de prêmios, dentre eles um moto.

Os atletas campeões também receberão prêmio em dinheiro desde que tenha por categoria o mínimo de três atletas nas disputas. O valor de R$ 200 vai para federado e R$ 400 para maior peso do evento federado e não federado R$ 200.

A próxima disputa da equipe catanduvense será em setembro nos Jogos Abertos do Interior em setembro.

Em maio, a equipe foi campeão no 17º Paulistão e os atletas trouxeram para a cidade títulos importantes e quebraram recordes mundiais. A atleta Marilene Pereira conseguiu bater o recorde mundial e fez 150 kg no levantamento terra. Mais de 100 atletas competiram e representaram o estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Atletas do Uruguai também marcaram presença.

Na categoria feminina até 52 kg, Marilene Pereira foi também a campeã no supino adulto, fez 60 kg.

“No levantamento terra adulto, a Marilena conseguiu bater seu recorde de 145 kg e levantou 150 kg e igualou o Record Mundial”, frisa o presidente.

Já na categoria até 67,5 kg Joice Silva foi vice-campeã no supino adulto e fez 40 kg e no levantamento terra também ficou em segundo lugar, na categoria adulto levantou 115 kg.

Outro destaque também foi a atleta Olga Consul que fez 40 kgm na categoria até 75 kg – máster 4.

Izabel Pereira, na categoria até 82,5 kg, máster 2, no supino levantou 45 kg e foi campeã no levantamento terra – máster 2 com 115 kg.

Na categoria masculino teen 1, o atleta Felipe Túlio foi o campeão no supino com 35 kg e no levantamento terra com 70 kg. Paulo Domingues ficou em terceiro lugar, na categoria até 67,5 kg e levantou 80 kg.

Na categoria até 75 kg no supino, Júnior Levi Barcelos foi campeão e levantou 180kg e na categoria até 75 kg adulto Leandro Barcelos ficou em terceiro lugar com 160 kg.

Na categoria até 75 kg máster 3, Isaac foi campeão no supino e levantou 75 kg.

Karla Sibro

Da Reportagem Local