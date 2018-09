Equipe Catanduvense é Campeã na 1ª Copa de Supino Milton Garcia Freitas

A equipe catanduvense é campeã na 1ª Copa de Supino, Levantamento Terra e Power Biceps Milton Garcia de Freitas. O município de Buritama subiu no segundo lugar no pódio e José Bonifácio ocupou a terceira colocação. A competição aconteceu em Catanduva, no último sábado (15), no Recinto de Exposições.

O presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FLBI) e vice-presidente da Conbrafa (Confederação Brasileira de Atletas de Força), Geverson Ramos informa que 12 cidades participaram e ao todo, 62 atletas competiram. “Mais um evento importante para nossa cidade e mais uma vez nossa equipe é destaque no mais alto do pódio” diz Ramos.

Os atletas que fizeram parte na conquista desse título são: Paulo Henrique Domingos que fez 80 kg no supino categoria até 67,5 kg conquistou o título de campeão.

Na categoria até 75 kg, supino máster, Isaque Antônio é o campeão. Já na categoria até 100 kg, Guilherme Araújo fez 115 kg, no supino e é o vice-campeão. Ricardinho Rocco foi campeão no supino, categoria até 110 kg e fez 110 kg.

O campeão Bruno Oliveira, no supino até 125 kg, fez 157 kg e também conquistou o maior peso da competição na modalidade.

“Com todos esses títulos de campeões e vice-campeão que mais uma vez a cidade de destacou”, avalia o presidente.

Nesta semana, dia 22, Ramos participará do Campeonato Mundial – etapa Brasil, no Rio de Janeiro.

“Vamos tentar conquistar outro título para nossa Catanduva”, aponta Ramos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local