Enxadristas se preparam para reta final da Superliga neste domingo (30) em Itajobi. A 11ª etapa reunirá mais de 1,3 mil jogadores de 17 municípios. Segundo os organizadores, a competição 2018 é sucesso na região noroeste paulista em todas as etapas já disputadas. Até o final do ano estão previstas 15 etapas. Além de contribuir com o intelecto dos atletas, o esporte também ensina solidariedade.

Mais de meia tonelada de arroz (540 quilos) já foi arrecadada no circuito e doada a instituições de caridade das cidades sedes.

A preparação conta com treinos fortes e os oito primeiros colocados de cada categoria serão classificados para a final em dezembro, em Rio Preto.

“As aulas/treinos acontecem quatro vezes por semana no Clube de Xadrez Catanduva, localizado dentro das dependências do Conjunto Esportivo, Rua Rebouças, nº 69 – Parque Iracema. As sessões são gratuitas e abertas ao público, acontecendo nos seguintes horários:

Quarta-feira, 17h30 às 20h, com o professor Iago, quinta-feira, das 9h às 11h, professor Sílvio, sexta-feira, 17h às 20h, professor Breno e sábado, 14h às 18h, com a professora Lu Freitas”, informa o diretor.

O evento já passou pelas cidades de Araçatuba, Birigui, Catanduva (três vezes), José Bonifácio, Presidente Prudente, São José do Rio Preto (duas vezes) e Tabapuã.

“Após 10 etapas de muitas lutas e emoções dentro do tabuleiro a Superliga de xadrez chega a sua reta final sendo um grande sucesso de público. Os municípios sedes no último semestre são Catanduva, Bauru, Franca e Jundiaí. A trinca benemérita professor Gleison Begalli Rocha, professor José Antônio Sousa Júnior e o AI Ramón Arnal Carrasco Júnior é responsável pela idealização e organização do circuito”, informa o diretor do Clube de Xadrez de Catanduva (CXC) Sílvio Shiroma.

Aos sábados é disputado o tradicional torneio de xadrez rápido do clube, que conta pontos para o ranking CXC. Os 10 primeiros colocados da lista de setembro são: 1. Fernando Marrone, 2.085 pontos; 2. Gabriel Iolanda, 1.992 pontos; 3. Breno D’alkmin, 1.989 pontos; 4. Vágner Gabriel dos Santos, 1.931 pontos; 5. Iago Alves, 1.592 pontos; 6. João Miguel La Justicia, 1.855 pontos; 7. Gleison Begalli, 1.831 pontos; 8. Igor Amaral, 1.824 pontos; 9. Luiz Fabiano da Silva, 1.818 pontos e 10. Caio Rainho, 1.817 pontos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local