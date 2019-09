Enxadrista Catanduvense É Campeão Nos Jogos Escolares Do Estado De São Paulo

Começando no dia 6, e se estendendo até o dia 14 de setembro, na cidade de Piracicaba, o JEESP – Jogos Escolares do Estado de São Paulo 2019, na modalidade xadrez, categoria Mirim (que leva em conta atletas de até 14 anos), foi vencido pelo catanduvense Luan Souza Paulo.“Num torneio com quinze concorrentes de várias cidades do estado de São Paulo (Registro, Olímpia, Itaporanga, Poá, Pindamonhangaba, Coroados, São Paulo, Presidente Prudente, Marília, dentre outras), Luan conquistou cinco vitórias e dois empates nas sete partidas disputadas em ritmo clássico (1 hora para cada jogador). Como o representante de Bauru, Renan Portes Laperuta, obteve a mesma pontuação que o catanduvense, foi necessário uma partida de desempate ‘armagedon’. Neste ritmo de jogo as brancas têm 5 minutos para realizar a partida toda, enquanto que as pretas tem um minuto a menos, 4. Porém o condutor das peças brancas tem a obrigação de vencer, já que em caso de empate, a vitória é do jogador que conduz as peças pretas. Após um jogo dramático e de muitas reviravoltas, Luan saiu vitorioso ao coroar uma dama e obrigar o adversário a se render ante o iminente xeque- mate. Grande conquista do jovem catanduvense”, informa a nota oficial da equipe de xadrez divulgada ao O Regional.

De acordo com o presidente do CXC – Clube de Xadrez Catanduva, Gleison Begalli Rocha, “Luan é um dos expoentes luminosos em um trabalho desenvolvido há anos na cidade por dedicados profissionais da modalidade xadrez. Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, na figura da senhora Tânia Aparecida Ribeiro Botós; e também à Secretaria de Esportes, na pessoa da senhora Maria Rita Aguilar Araújo. Ambas as secretarias têm nos dado total apoio, fornecendo todo o suporte material necessário para o desenvolvimento de centenas de enxadristas catanduvenses”.

O jogador vencedor aprendeu e se desenvolveu no xadrez através das aulas do Projeto da EMEF Lázara Antoninha da Silva Milhorança, com o Professor Guilherme Augusto Bianchi. Atualmente, o jovem estuda na EE Alfredo Minervino e treina no Clube de Xadrez de Catanduva.

