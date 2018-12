Em prol das crianças, atletas promoverão partida de futebol neste sábado (22), às 10 horas, no Estádio Sílvio Salles. O amistoso beneficente sub 20 será entre os Novos Talentos Catanduva e Região contra o América Futebol Clube de Rio Preto. A entrada é um litro de leite que será doado a Casa de Apoio a Criança de Catanduva.

A programação tem início às 8 horas com o jogo dos pequenos. Crianças de cinco a 12 anos abrirão os trabalhos. O evento é organizado pela Escola de Futebol Bola na Rede em parceria com a Secretaria de Esportes de Catanduva e apoiadores.

O objetivo do evento é o de reunir ex-alunos do Bola na Rede que atualmente são destaques em equipes de base de times profissionais. Os atletas são: Alex atualmente no Coritiba, Marcos Dias está no Palmeiras, Matheus e Vinícius estão no Cruzeiro, Vitinho – Ponte Preta, Thiaguinho – Ferroviária, Leo Breno e Pedro – Novorizontino, Felipe Micael, Erike e Eduardo – Mirassol, Passari – Santos FC, Tonetti e Bruno – América FC, Caio – Osvaldo Cruz FC, Túlio e Thiago – Catanduva FC, dentre outros.

O professor Lige informa que também foram convidados alguns alunos: Daniel de Tabapuã, Igor, Marcelinho, Marquinhos, Mateuzinho e Farolete, de Catanduva.

O professor destaca que as partidas serão emocionantes. “Primeiro entra em campo as criancinhas e depois os atletas sub 20. Os atletas sub 20 são hoje jogadores de destaques em vários times de futebol. Esse é um exemplo e incentivo para as crianças iniciarem no esporte”, informa o professor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local