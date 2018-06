Em Mais Uma Etapa, Enxadristas Catanduvenses São Campeões na Superliga

Em mais uma etapa, enxadristas catanduvenses foram campeões na Superliga. A 4ª etapa da Superliga de Xadrez 2018 reuniu 120 jogadores e Catanduva estava representada por 43 atletas. Os municípios de Araçatuba, Bauru, Birigui, Catanduva, Coroados, José Bonifácio, São José do Rio Preto e Tabapuã estavam representados. O time catanduvense voltou para casa com quatro títulos e três vice-campeonatos na bagagem.

O evento aconteceu no úl­­timo sábado (16) em Birigui e arrecadou 50 quilos de alimentos não-perecíveis que fo­­­­ram doados ao Fundo So­­cial de Solidariedade de Birigui.

“Mariana La Justicia de Souza e Luiz Miguel Mello da Silva dominaram a categoria sub-08, vencendo em seus respectivos naipes (feminino e masculino). Mariana obteve três vitórias e um empate, enquanto Luiz Miguel conquistou quatro vitórias para sagrar-se campeão. Ambos enfrentaram concorrentes de mais idade no torneio 1, que é para jogadores de até 12 anos de idade”, informa o professor Sílvio Shiroma, diretor do Clube de Xadrez Catanduva (CXC).

De acordo com Shiroma, no torneio 2, para jogadores acima de 12 anos, Marcelli Roberta Sarti ficou com o título na sub-16 feminino após três vitórias e um empate; e Vágner Gabriel dos Santos levou o troféu de campeão na sub-16 masculino ao vencer quatro partidas e em­­patar uma.

“Na categoria Livre masculino, em uma participação especialíssima, venceu o grande-mestre catanduvense Luís Paulo Supi com score perfeito: seis vitórias em seis jogos. Natural de e residindo em Catanduva, Supi é enxadrista profissional e compete por São José do Rio Preto desde 2014. Sendo atualmente o número 4 do ranking nacional (CBX), ele caminha a passos largos em busca do topo da lista e em setembro terá o maior desafio de sua carreira, quando se juntará a equipe brasileira em Batumi, na Geórgia, para a disputa das Olimpíadas de Xadrez, evento que reunirá os melhores enxadristas do planeta! Desejamos sorte!”, comenta o diretor do CXC.

Conforme informações do organizador e árbitro chefe do evento José Antônio Sousa Júnior, a competição colaborou tanto para iniciantes quanto para experientes somarem pontos em rankings. “Além de somar pontos no Circuito, a competição também proporcionou aos enxadristas iniciantes o ingresso no ranking nacional, da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e, aos mais experientes, no ranking internacional (FIDE). Ou seja, na próxima atualização os participantes aparecerão na listagem das duas importantes en­­tidades supracitadas”, expli­­­cou o organizador e árbitro chefe do evento, José Antônio Sousa Júnior.

O enxadrista Antônio Ce­­­li­­­­­­dônio Ruette, presidente de honra do CXC comemora a atuação dos atletas que cada vez mais são destaques nas competições.

“É com alegria que constato a popularidade do xadrez em Catanduva: a disciplina e a perseverança são dois elementos indispensáveis para um bom resultado neste jogo secular, e tenho certeza que isso refletirá positivamente na formação do caráter de nossos jovens concidadãos”, aponta Ruette.

A equipe catanduvense contou com o apoio da Prefeitura de Catanduva que forneceu transporte e alimentação para 40 alunos da rede municipal de ensino.

“Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, na figura da senhora Tânia Aparecida Ribeiro Botós; e também à Secretaria de Esportes, na pessoa da senhora Maria Rita Aguilar Araújo. Ambas as secretarias têm nos dado total apoio, fornecendo todo o suporte material necessário para o desenvolvimento de cen­tenas de enxadristas ca­­tan­duvenses.”, constata o professor Gleison Begalli, presidente do Clube de Xadrez Catanduva (CXC).

PRÓXIMAS ETAPAS

No próximo domingo (24) o confronto será em Araçatuba e no dia 1º de julho em Presidente Prudente.

Karla Sibro

Da Reportagem Local