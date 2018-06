Em Casa, Catanduva FC Encara o José Bonifácio Neste Sábado

Em partida realizada em casa, o Catanduva Futebol Clube encara o time de José Bonifácio neste sábado (30) a partir das 16 horas no Estádio Silvio Salles. O objetivo é o de fechar os dois últimos jogos com resultado positivo no grupo. O Santo soma 16 pontos e ocupa a sexta posição na tabela do Grupo B da Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

Depois de uma vitória conta o Grêmio Catanduvense, por 2 a 1, o Santo perdeu para o América de Rio Preto, em partida realizada na semana passada no Estádio Teixeirão. O placar ficou em quatro a um para o adversário. O técnico do Catanduva FC, Carlinhos Alves, disse em entrevista ao O Regional que o objetivo é o de tentar fazer esses dois últimos jogos bons, para terminar favorável na tabela. “Não temos chance de nos classificarmos então buscamos terminar em uma condição mais favorável dentro do grupo”, disse.

Sobre a escalação deste sábado, o técnico faz mistério. “Temos alguns jogadores, oito deles lesionados e estamos analisando se haverá mudança ou não nessa partida realizada em casa. Pensamos em fazer um bom jogo para terminar com a cabeça erguida. Convidamos todos os torcedores para prestigiarem o nosso time”, complementa.

Por conta do resultado da última partida, o Catanduva FC não disputa classificação para a próxima fase. Apesar da última derrota, na tabela, o clube está à frente do Fernandópolis e do Grêmio Catanduvense. Os dois times estão com 11 pontos. Quem tem chances de se classificar é a Inter de Bebedouro com 25 pontos e na liderança do grupo. Na sequência está o Bandeirante de Birigui com 22 pontos e em terceiro o América, que após a última partida reúne 20 pontos.

O Santo também está em formação para o time Sub-20 para disputar o Paulista 2018 que começa em dois meses. A ideia é federar os atletas para que eles integrem o time profissional no ano que vem. Uma avaliação técnica já foi realizada neste mês e contou com a presença de 300 jovens com idade entre os 18 e 20 anos. Competidores de Catanduva e também da região fizeram parte da seleção e alguns acertos estão em andamento.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local