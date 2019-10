Em Casa, Bax Catanduva Joga Hoje Contra o Time Ituano

A equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva entra em quadra nesta terça-feira (29), às 20 horas, no Ginásio Anuar Pachá, pelo returno do Campeonato Paulista Feminino de Basquete Divisão Especial.

O time catanduvense perdeu para o time de Santo André, na partida realizada na última quinta-feira (24). O adversário da noite será o atual líder invicto da competição, Ituano Basquete, do qual a equipe catanduvense já sofreu derrota. O time adversário tem 100% do aproveitamento até agora, seis vitórias em seis jogos. Catanduva está na quarta colocação com duas vitórias.

A expectativa do técnico Cesamar Fernandes de Miranda é a de realizar um jogo equilibrado, mas sabendo da superioridade do adversário.

“Treinamos bem para realizar uma boa partida. Sempre entramos para ganhar e iremos nós esforçar ao máximo. A torcida pode ter certeza que vontade e aplicação não vão faltar”, comentou Cesamar. A entrada é gratuita e o time catanduvense conta com o apoio da torcida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local