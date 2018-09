Em Bragança Paulista, Altobeli Silva Encara Troféu Brasil de Atletismo

Em Bragança Paulista, Altobeli Silva encara o Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2018. O campeonato é considerado um dos mais importantes da modalidade esportiva. As disputas começaram ontem (14) e seguem até amanhã (16).

Em entrevista ao O Regional, Silva conta que a expectativa é grande, já que reúne atletas de todo o país. “Esse é o campeonato brasileiro de atletismo mais esperado do ano, tem até transmissão ao vivo”, comenta. Para conferir, basta acessar no Facebook – https://www.facebook.com/oficialcbat/.

O atleta catanduvense explica que encarará as modalidades de 1.500 metros rasos, 3 mil metros com obstáculo e 5 mil metros rasos. “São três provas que vou competir e o objetivo é me destacar”, explica.

No total, o evento reúne cerca de 600 atletas de 70 clubes, de todas as regiões do país. As disputas serão sediadas no Estádio do Centro Nacional do Desenvolvimento de Atletismo (CNDA). A competição tem acesso livre para os fãs do atletismo. Para conferir de perto, o CNDA fica na Estrada Municipal Antônio Franco de Lima, no bairro do Campo Novo, com acesso pela rodovia Alquindar Monteiro Junqueira.

O Troféu Brasil Caixa de Atletismo é realizado pela CBAt, co-organizado pela FPA, com apoio da Prefeitura de Bragança Paulista.

Neste sábado, as provas de marcha começam a partir das 6 horas com a largada dos 50 quilômetros feminino. Cinco minutos mais tarde e tem início o percurso dos homens. As 7h10 começa a largada dos 20 quilômetros e na sequência a categoria masculina entra na disputa. A estrutura foi montada na avenida Alpheu Grimelo.

No CNDA, estão previstas 14 finais neste sábado. Quatro pela manhã e 10 à tarde. Arremesso de peso e lançamento de disco feminino são algumas das modalidades. As outras finais desta sábado 11:30 – 4×100 m masculino, 12 horas – 800 m feminino, 13:30 – triplo feminino, 13:50 – disco masculino, 15:30 – triplo masculino – 16:05 – 400 m feminino, 16:35 – 400 m masculino, 17:05 – 3.000 m com obstáculos feminino, 17:20 – dardo feminino, 17:30 – 3.000 m com obstáculos masculino e 18 horas – 1.500 m (última prova do decatlo). No domingo a competição continua ao longo do dia.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local