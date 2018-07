Delegação de Catanduva Fica em 4º Lugar Nos Jogos Regionais

A Delegação de Catanduva ficou em quarto lugar na 62ª edição dos Jogos Regionais. O evento foi sediado em Votuporanga e em dez dias de competição, o saldo foi de 160 pontos que renderam 13 troféus a Cidade Feitiço. As equipes que representaram Catanduva também levaram para casa 120 medalhas, sendo 52 de ouro, 29 de prata e 39 de bronze. Cerca de 300 atletas competiram em diferentes provas e acumularam o saldo de prêmios.

A titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), Maria Rita Aguilar Araújo, aponta que o resultado superou até mesmo as expectativas iniciais. “Conseguimos pontuar na maioria das provas com representantes de Catanduva. Esse contexto mostra o quanto a cidade está evoluindo no esporte amador”, destacou.

Entre as modalidades em que a Cidade Feitiço mais se destacou está o xadrez masculino, xadrez feminino, além do basquete feminino e ginástica artística feminina. Nessas categorias, conseguiu ser a grande campeã. Na vice-liderança estava a ginástica artística masculina, handebol masculino, voleibol masculino, atletismo e natação que contou com a participação dos Atletas com Deficiência (no masculino e feminino).

Modalidades como natação masculino, basquete masculino, malha e taekwondo masculino e feminino ficaram em terceiro lugar. Enquanto isso, na quarta posição, foram vistas as equipes que atuaram de forma coletiva, como natação feminino, capoeira masculino, voleibol feminino e judô masculino.

Catanduva também aparece no ranking de classificação com representantes. Em quinto lugar está o karatê feminino e o tênis masculino. Em sexto lugar estão as equipes de ginástica rítmica e judô feminino. Tanto o karatê masculino quanto o futsal masculino se classificaram na quarta posição. Em oitavo lugar aparece o handebol feminino e o ciclismo masculino.

A competição, que é uma das mais tradicionais do interior paulista, reuniu 48 municípios, além de 2.562 atletas e cerca de 900 dirigentes. No ranking da classificação final, São José do Rio Preto aparece como a campeã dos Jogos. Em segundo está Votuporanga e em terceiro Araçatuba.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local