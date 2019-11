Craque Alex Sandro Renova Parceria Com o Bax Catanduva

A diretoria da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva renovou a parceria com o jogador Alex Sandro Lobo Silva, mais conhecido como Alex Sandro. A divulgação aconteceu na última segunda-feira (11).

O catanduvense é lateral esquerdo e, atualmente, tem contrato com a Juventus da Itália. Aos 28 anos, é convocado frequentemente para defender as cores da Seleção Brasileira. No Brasil, atuou pelo Atlético Paranaense e Santos.

O irmão do atleta, Flávio Lobo, conta que o apoio ao Bax Catanduva vem do amor pela modalidade. “Nós sempre íamos assistir aos treinos e jogos da equipe. Quando nós treinávamos nas escolinhas da Smelt (Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva), nós tínhamos as jogadoras de basquete como exemplo no esporte”, recordou Flávio.Mesmo morando fora do Brasil, Alex Sandro investe em projetos sociais de Catanduva, região e no interior da Bahia. “É uma forma de ajudar a revelar novos talentos”, disse o irmão do jogador.

A diretoria da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva está muito feliz com a continuidade da parceria. “Obrigada por acreditar neste projeto e por sempre nos dar suporte. Só temos a agradecer e desejar coisas boas. Gratidão por tudo que você faz por Catanduva”, ressaltou Natália Burian, gestora e jogadora do time.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local