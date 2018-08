“Copa de Futebol Menor” Está Com Inscrições Abertas Em Catanduva

Catanduva está com inscrições abertas para a Copa Futebol Menor 2018. As disputas são para as categorias sub 11 e sub 13. Os preparativos para a realização das competições já começaram. A informação é da Prefeitura de Catanduva. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

Conforme informações do setor, as competições têm inicio no dia 1º de setembro e promete movimentar os campos do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. “O objetivo do evento é estimular a prática da modalidade entre crianças e adolescentes, além de dar oportunidade às escolinhas de futebol da cidade de apresentarem seus elencos”, ressaltou por meio da Assessoria de Comunicação.

As inscrições estão abertas para formar o quadro das equipes participantes. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 29 de agosto. Conforme o regulamento, são oito vagas por categoria.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) oferece aulas gratuitas das mais diversas modalidades esportivas à população. O principal objetivo do projeto é promover a prática esportiva e gerar novas oportunidades para a formação de atletas no município. Os interessados podem comparecer na Secretaria para maiores informações e inscrições.

Da Reportagem Local