Com Placar ‘Apertado’ Usina Tietê/Bax Catanduva Perde Para Santo André

Com um placar apertado, as jogadoras do Usina Tietê/Bax Catanduva perderam para o atual campeão Santo André, na casa do adversário, no Ginásio Municipal “Lais Elena Aranha da Silva”, na noite de quinta-feira. A disputa, que abriu o returno do Paulista da Divisão Especial foi finalizada em 70 a 67. A vitória do Santo André ocorreu na prorrogação. As equipes finalizaram o ultimo quarto, empatadas em 66. O time adversário do Catanduva venceu com apenas uma bola de três pontos, faltando 30 segundos para finalizar a prorrogação

No primeiro quarto, Santo André ficou à frente, marcando 20 pontos contra 13 do Catanduva. Já a segunda parcial, a pontuação maior foi do time da Cidade Feitiço, 14 a 12. No terceiro quarto, Catanduva virou o placar, mas a partida foi empatada nos últimos minutos da última parcial.

Dominick Rocha foi a cestinha do jogo com 20 pontos marcados e 10 rebotes. Thaissa Frediani liderou as assistências.

A equipe comandada por Cesamar Fernandes retorna à quadra na próxima terça-feira, às 20 horas, em casa, no Ginásio Anuar Pachá. O Usina Tietâ/Bax Catanduva encara, desta vez, o Ituano, invicto no campeonato e no qual, a equipe da Cidade Feitiço já sofreu derrota.

Para a próxima partida, a equipe catanduvense conta com a participação da torcida no Ginásio.

Próximo

Catanduva x Ituano

Local: Ginásio de

Esportes Anuar Pachá

Horário: 20 horas

Entrada: gratuita

Returno do Campeonato

Paulista da Divisão

Especial Feminino.

Karla Konda

Editora Chefe