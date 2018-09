Com Intuito de Incentivar o Esporte, Escolinha de Basquete é Realizada em Catanduva

Com o intuito de incentivar a prática esportiva como melhor qualidade de vida, a Prefeitura de Catanduva levará um projeto social aos bairros – a escolinha de basquete. Ao todo, quatro bairros receberão o projeto: Bom Pastor, Eldorado, Gavioli e Gabriel Hernandes. As inscrições devem ser feitas na secretaria da Smelt. A expectativa é envolver o público infanto-juvenil no meio esportivo, proporcionando mais qualidade de vida aos participantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), os preparativos para iniciar as atividades já estão em andamento. “Dos locais definidos para as aulas, serão aproveitadas as estruturas do CEU (Centro de Esportes Unificados) e do Ginásio Elba Reny Francischelli, além das quadras integradas às praças no Gabriel e do Bom Pastor. As quadras dos bairros vão receber todo o aparato necessário para a prática da modalidade”, ressaltou o setor.

O jogador de basquete Afonso Wadestilha será o responsável pelas aulas. Afonso iniciou carreira em Catanduva, onde se formou professor de Educação Física e foi estagiário da Smelt nos anos 2000. Atuou em projetos sociais em Florianópolis, onde também fez parte do elenco masculino do Avaí Basquete. “É emocionante ver a vida das crianças transformadas pelo basquete, como aconteceu comigo”, destacou.

“Esperamos tornar o esporte ainda mais popular, abrir novos horizontes e envolver as crianças e os adolescentes nesse projeto”, frisa Maria Rita Aguilar Araújo, secretária da Smelt.

SERVIÇO

Os interessados em participar devem fazer a inscrição na secretaria da Smelt, que fica na Rua Rebouças, nº 55, no Parque Iracema. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Para mais informações, o telefone é (17) 3523-4314.

Da Reportagem Local