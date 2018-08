Com Intuito de Formar Esportistas, Prefeitura Abre Escolinha de Atletismo

Com intuito de formar uma “nova geração” de esportistas na modalidade e incentivar a prática de esportes, a Prefeitura de Catanduva abriu a Escolinha de Atletismo, que oferecerá aulas gratuitas voltadas a pratica. A iniciativa tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt). As inscrições já estão abertas e devem ser feitas na Secretaria. As vagas são limitadas.

O treinamento será direcionado a crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 16 anos. Conforme o cronograma haverá aulas de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, na pista de atletismo do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema.

“Os alunos serão estimulados a treinar cada tipo de prova dentro do atletismo como forma de praticar uma atividade física e também de rendimento”, afirmou o setor.

Ainda de acordo com informações do setor, as aulas serão ministradas por Washington Luis, atleta da equipe catanduvense de atletismo. A modalidade desponta como celeiro de esportistas na cidade. Só na mais recente competição em que participou, o atletismo acumulou saldo de sete medalhas nos Jogos Regionais em Votuporanga nas categorias masculino e feminino.

SERVIÇO

As inscrições devem ser feitas na Smelt, localizada na Rua Rebouças, 55, Parque Iracema.

O horário de atendimento das 8 às 17 horas.

Da Reportagem Local