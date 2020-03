Com Início em Abril, Bax/Catanduva Confirma Participação na Copa São Paulo de Basquete

A Copa São Paulo de Basquete Feminino terá início na primeira semana de Abril. Essa e outras novidades foram anunciadas na tarde da última segunda-feira, 02 de março, em reunião na Federação Paulista de Basquete (FPB).

Oito equipes devem participar da competição, que vai reunir times de diversas regiões do Estado de São Paulo, são eles: Catanduva, Campinas, Itu, Jaboticabal, Franca, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Sorocaba.

De acordo com a dirigente Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva Natália Burian, que também é vice-presidente da FPB, a tabela com os jogos da primeira fase do campeonato será divulgada no próximo dia 10 de Março.

A Copa São Paulo será disputada em turno único. Os dois primeiros colocados estarão, automaticamente, na final. As equipes que se classificarem do terceiro ao sexto lugar vão disputar playoffs.

“Os dois times que se classificarem na fase de playoffs vão se juntar aos já classificados para disputa da grande final do torneio”, explicou Natália.

Ela conta que, no final do primeiro turno, haverá um quadrangular internacional e, após as finais, será realizado o Jogo das Estrelas. Porém, a cidade que irá sediar o evento ainda não foi divulgada. A Copa São Paulo de Basquete Feminino tem término previsto para a primeira semana de Julho.

A dirigente do Bax Catanduva acredita que a equipe conseguirá fazer uma boa participação no campeonato. Ela mesma será um dos reforços. “Jogarei a Copa São Paulo, os Jogos Regionais e Abertos. A exceção fica por conta do Paulista”, contou a armadora.

Além da armadora Natália, a equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva conta com as atletas: Lorraine (pivô), Mariana Augusto (ala), Larissa Carneiro (armadora), Andressa Pereira (ala/pivô), Thaíssa Frediani (ala/armadora) e Milena Balbino (ala). “Estamos negociando mais dois reforços. Acredito que, em breve, teremos novidades”, finalizou Natália. Cesamar Fernandes continua à frente da comissão técnica e contará com a ex-jogadora da equipe Tati Motta como auxiliar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local