Com Desfalques de Jogadores, Grêmio Entra em Campo Para Penúltima Partida

Com desfalques de jogadores, Grêmio Catanduvense entra em campo na penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série B. Sem chances de classificação, o Bruxo joga neste sábado (30), às 17h contra o Inter de Bebedouro, na casa do adversário. O Bebedouro é o líder do campeonato com 25 pontos e o Bruxo é o último na tabela do Grupo-B com 11 pontos.

Os desfalques são: Quitinho (atacante) que está com o joelho lesionado e o Bruno Jackson (lateral esquerdo) está com cartão amarelo.

O comandante do Grêmio, Dininho, afirma que mesmo sem chances de classificação, o time lutará para não terminar a fase em último lugar.

“Vamos entrar em campo com desfalques importantes para esse jogo. O Jackson lateral esquerdo não joga porque está com cartão amarelo. O Quitinho tinha machucado também e não joga. O pessoal que entrou no lugar desses jogadores treina muito bem e a gente está confiante em fazer um grande jogo. Apesar de não tem mais chances de classificação a gente sabe que é legal terminar a competição vencendo e buscar a melhor classificação do campeonato, esse é nosso objetivo. Hoje a gente se encontra em um lugar incômodo na tabela, a gente está em último lugar, então a gente vai fazer de tudo para tentar terminar essa fase classificatória longe dessa zona que a gente não deseja, não quer que é o último lugar”, diz Dininho.

O time valoriza a participação no campeonato e destaca que estão em busca de fazerem um bom trabalho para que novas oportunidades surjam no futuro.

A despedida do Bruxo no campeonato paulista será no domingo (8), às 10 horas, no Estádio Sílvio Salles em Catanduva contra o Fernandópolis.

Karla Sibro

Da Reportagem Local