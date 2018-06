Com derrota de 3 x 0, Bruxo Dá Adeus a Classificação

Após amarga derrota de 3 x 0 contra o Bandeirante Esporte Clube, em casa, o Bruxo se dá adeus a classificação para próxima fase do Campeonato Paulista da Série B. O jogo foi realizado na última sexta-feira (22) no Estádio Sílvio Salles. O Grêmio agora só cumprirá tabela.

Conforme informações do preparador físico, Canela, a partida foi de igual para igual e tanto Bruxo quanto Leão tiveram chances de golear.

“Foi um jogo que o placar não condiz com a partida, foi um jogo muito igual, chances para os dois lados mais a bola deles entrou em momentos que estávamos melhores na partida. Agora é terminar para cumprir tabela, pois não temos mais chances de classificação”, avalia Canela.

O preparador físico também avalia como positivo o time catanduvense ter 90% dos jogadores da cidade.

“Fator positivo até aqui foi que nossa equipe é composta por 90% por garotos da cidade e maioria com idade de sub 20. Serviu de experiência para sequência deles no sub 20”, comenta.

O comandante do time Dininho esclarece que o time deu o seu melhor, mas foi uma partida difícil e muitos erros foram cometidos.

“Se existisse uma chance de classificar, nós perdemos ela no jogo passado. No futebol é isso: temos de aprender com os erros todos para que nos próximos campeonatos não venhamos cometer os mesmos. Erramos muito. Os três gols que a gente tomou praticamente demos para eles. E é lamentável uma atuação tão abaixo desse jogo em casa. E que sirva de lição para o próximo campeonato. Para gente fazer diferença e não cometer os mesmos erros”, desabafa Dininho.

Os gols do Leão foram marcados pelo jogador Pedro Neto (2) e um de Welbinho.

Com a vitória o time de Birigui soma 22 pontos na tabela da Segundona e está na vice-liderança. O Grêmio está em penúltimo lugar com 11 pontos. O próximo jogo do Bruxo será contra o Inter de Bebedouro, líder da Segundona, no sábado (30).

Karla Sibro

Da Reportagem Local