Com 70 Medalhas, Santa-Adeliense É Destaque no Karatê

Com cerca de 70 medalhas, o morador de Santa Adélia, Jefferson Silva é destaque no karatê. Após participar dos Jogos Regionais 2018 e conquistar duas medalhas de bronze na modalidade, o carateca se prepara para representar a região no Campeonato Brasileiro de karatê, que acontecerá de 07 a 09 de setembro na cidade de Maracanaú-CE.

Somente neste ano, o atleta conquistou sete medalhas: ouro na Copa Ibirá, ouro na Copa Monte alto, ouro no Campeonato Paulista, Prata e bronze na Copa São Paulo além das duas conquistas no Regionais.

Quanto ao Campeonato Brasileiro de Karatê, é a quinta vez que o carateca participa da competição. Em 2009, Silva conquistou medalha de prata, sendo vice-campeão brasileiro na cidade de Chapecó-SC.

Em entrevista ao Jornal O Regional, Silva contou que a paixão pelo esporte surgiu através do acompanhamento de treinos do sobrinho: “eu não gostava desse tipo de esportes, até que comecei acompanhar meu sobrinho nos treinos. Foi onde eu me interessei e comecei a praticar. Desde o início meu sensei (professor) dizia que eu ia longe no karatê, que eu tinha muito a crescer e isso foi o que me motivou”, contou.

A paixão pelo esporte fez o carateca superar e vencer desafios: “Como eu não tinha condições financeiras na época, com 10 anos de idade eu vendia sorvete para poder pagar meus campeonatos e as mensalidades do treino. Meu professor reconheceu isso e me encaixou em um projeto. Estou no karatê a 15 anos. Quando conquistei minha primeira medalha, em 2007, só ganhei vontade de treinar cada vez mais”, confessou Silva.

Para conquistar mais uma vez um lugar no Campeonato, o carateca treina todos os dias da semana em uma academia de karatê em Santa Adélia.

“Pelo menos uma hora por dia eu treino de segunda a sábado. Esta é uma competição de auto nível e eu quero poder representar a minha região e conquistar esse sonho”, revelou.

