Clínica de Rugby Atrai 60 Adolescentes Em Catanduva

A equipe Mastodontes de Catanduva reali­zou um workshop de Rugby para formar novos esportistas. A iniciativa atraiu 60 adolescentes no Conjunto Esportivo Anuar Pachá no último sábado (25) e resultou na formação de uma escola, que será realizada aos sábados no campo do Conjunto Espor­tivo. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Catan­duva, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

A vivência foi programada para motivar os participantes a praticar o esporte. No con­tato com a prática, eles apren­deram regras, posições e ou­tras curiosidades do jogo co­nhecido por ser de extrema in­teração física. “Nós quere­mos capacitar novos atletas para que possamos agregar à nossa equipe. A intenção é mos­trar e divulgar o esporte”, disse o atleta Ervelin Alexan­dre.

Os interessados em se a­primorar na modalidade vão contar com apoio da equipe masculina. “Vamos trabalhar o potencial dos adolescentes e estimular a prática da mo­da­lidade”, ressaltou Eduardo Cypriano, atleta do Masto­don­tes Catanduva.

As atividades são gratuitas e abertas aos menores de i­­dade de ambos os sexos. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas na Smelt, que fica na rua Rebouças, nº 55, no Parque Iracema, ou pelo telefone (17) 3523-4314.

Da Reportagem Local