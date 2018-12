Catanduvenses São Destaques Em Open Premium de Jiu-Jitsu

Catanduvenses foram destaques em Open Premium de Jiu Jitsu. A competição aconteceu no último domingo (16), no Ginásio de Esportes de Tabapuã. Ao todo, três crianças trouxeram medalhas para casa. O Open reuniu mais de 100 competidores. Além de Catanduva, participaram atletas de São José do Rio Preto, Tabapuã, Franca e Novo Horizonte. Os destaques vão para os alunos da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt). Ryan, levou a medalha de primeiro lugar, Pedro de segundo e Euller de ambos. Eles são alunos do professor Willian de Oliveira.

De acordo com o profissional, a oportunidade de participação das crianças no Open surgiu do bom desempenho nas aulas. “Os alunos treinam três vezes por semana, eles são muito dedicados. Tenho que agradecer a Secretaria, através da Maria Rita, que sempre incentivou as crianças a participarem dos eventos. “Com muita garra e determinação, obtivemos excelentes resultados. Desta vez, trouxemos três medalhas, mas em breve todos os que participaram estarão no pódium”, comenta Oliveira.

NO OPEN INTERNACIONAL

Catanduva também foi destaque no Open Internacional de Jiu-Jitsu. O professor William de Oliveira sagrou-se vice-campeão. Como títulos, conquistou duas medalhas de prata, nas categorias com kimono, faixa preta e no Gi, “sem kimono”. Outras duas atletas da cidade, Luana Lenha Verde e Renata Sorgi, também brilharam no pódio, com outras duas medalhas de prata.

Da Reportagem Local