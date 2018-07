Catanduvenses São Destaques Em Campeonato de Taekwondo em Buenos Aires

Os catanduvenses Everton Rossi e Natália Trassi Bernardi são destaques no Taekwondo e levaram o nome da cidade feitiço para além das fronteiras. No dia 8 de julho, os jovens participaram de um campeonato na cidade de Buenos Aires, na Argentina, e conquistaram cinco medalhas de ouro em diferentes categorias.

Everton conquistou três vezes o ouro nas categorias Individual, Duplas e Trios. Já a atleta Natália conquistou duas medalhas de ouro, consagrando-se bi- campeã nas categorias Individual e Duplas.

O campeonato Sulamericano X Oeste Open Argentina contou com a presença de equipes de diversos países, entre eles Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Brasil. No geral a equipe brasileira, comandada pelo Mestre Fábio Pires, sagrou-se campeã nas categorias Poomsae (Formas) e no Kyurugui (Luta).

“É uma honra ter participado deste campeonato; fiquei muito feliz, treinamos muito e driblamos todas as dificuldades de não ter patrocínio. Foi uma experiência inquestionável, adquirimos muito conhecimento”, contou Natália. Agora, Everton e Natália estão se preparando para mais uma competição levando o nome de Catanduva nos Jogos Regionais.

Da Reportagem Local