Catanduvense Garante Vice-Liderança em Competição de Jiu Jitsu

O catanduvense Thiago de Lucas Fernandes garantiu a vice-liderança em competição de Jiu Jitsu. Ele esteve recentemente na Rússia, na Acb JJ Word Open Chanpionchip que reuniu os melhores da modalidade esportiva. Mais de 2 mil atletas estiveram na cidade para a disputa.

Em entrevista ao O Regional, ele, que atualmente mora no Japão, conta que avaliou a luta como positiva. “Apesar de perder, considero que fiz uma bola luta, perdi para o campeão da categoria. Acredito que o que me surpreendeu foi o fato de não saber com quem estava lutando, não saber como era seu jogo. A gente sempre estuda os adversários antes de lutar”, disse. Os adversários que Thiago enfrentou eram todos russos.

A próxima competição da qual o atleta fará parte acontecerá no Japão, no dia 29 de julho. “É um campeonato grande também, uma etapa do Abu dhabi grand Slam. Para esse ano ainda tenho para disputar, outro campeonato grande, o Asian Open, que é nacional aqui no Japão, e que será sediado em Tokyo, em setembro”, complementa.

O competidor também pretende encarar o mundial da IBJJF em Las Vegas em outubro. “Esses são os dois maiores que pretendo ir ainda, os outros são campeonatos regionais aqui”, complementa.

Na carreira, Thiago reúne mais de 50 medalhas de ouro, além de manter, durante dois anos, o primeiro lugar no ranking geral da faixa roxa. Os maiores títulos do atleta são: Asiático 2015 IBJJF, Nagoya open 2015 IBJJF, Grand Slam 2015 pela Federação Árabe UAE, Copa Bullterier 2015, Philipinas Open 2016, Curitiba Open no GI 2016, Asiático 2016 IBJJF, Master Open IBJJF, Liga de Tokyo 2016.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local