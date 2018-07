Catanduvense Está na Rússia Para Competição de Jiu Jitsu

O catanduvense Thiago de Lucas Fernandes está na Rússia para competição de Jiu Jitsu. Essa é a primeira vez que ele visita o território onde também acontece a edição 2018 da Copa do Mundo. A Acb JJ Word Open Chanpionchip reúne dois mil competidores.

Em entrevista ao O Regional, ele que mora no Japão há dez anos, conta que essa é a quinta viagem que faz para o exterior para lutar. O atleta ficará seis dias na Rússia e no próximo final de semana já deve retornar para o Japão onde encara outro evento da modalidade.

Sobre a competição em solo russo, ele aponta que busca a vitória, depois de ficar um período longe dos tatames. “Eu passei por uma lesão muito grande no ano passado, em janeiro, em disputa do Campeonato Europeu em Lisboa. Rompi os ligamentos do meu joelho e tive que operar. Minha recuperação demorou um ano, voltei a treinar em janeiro agora e esse será meu quarto campeonato de preparação. Estou muito confiante. Confiante diante da lesão e também sobre o meu treino. Diminuí minha carga de trabalho nas fábricas para poder treinar mais, e melhor”, disse.

Ele, que representa a Cidade Feitiço em competições mundiais, aponta que a conquista do título é mais do que importante. “Esse campeonato é o primeiro desta federação e grandes nomes do Jiu Jitsu estão lá. Tem uma boa premiação em dinheiro e isso atrai os melhores. Agora é só entrar lá dentro e buscar esse título que é muito importante, tanto para mim quanto para a nossa cidade”, complementa.

Como não poderia faltar, a paixão pela nossa seleção vai falar mais alto nesta sexta-feira para o catanduvense. “Nesta sexta-feira estarei em Moscou. Não conseguirei assistir o jogo no estádio por não ter mais ingresso, então vamos assistir no telão que tem na cidade mesmo”, comenta.

Fernandes soma na carreira, mais de 50 medalhas de ouro, além de se manter, por dois anos consecutivos, o primeiro lugar no ranking geral da faixa roxa. Os maiores títulos do atleta são: Asiático 2015 IBJJF, Nagoya open 2015 IBJJF, Grand Slam 2015 pela Federação Árabe UAE, Copa Bullterier 2015, Philipinas Open 2016, Curitiba Open no GI 2016, Asiático 2016 IBJJF, Master Open IBJJF, Liga de Tokyo 2016.

O competidor não descarta uma volta para o Brasil, mas faz mistério sobre o período. “Eu retorno ao Brasil assim que conquistar meus objetivos em questão de títulos, quero muito um título de expressão, Mundial, Europeu, Norte-Americano, algo grande fora do Brasil”, disse.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local