Catanduvense Bate União Suzano E Fica Perto Da Classificação Para 3° Fase Da Segundona

O Grêmio Catanduvense derrotou o União Suzano por 3 a 1, na tarde do último sábado (03/08), em partida disputada no estádio Silvio Salles, em Catanduva, e válida pela quinta rodada do Grupo 11 da Segundona do Campeonato Paulista, equivalente a quarta e última divisão do estadual de São Paulo.

Um torcedor gremista conta que o jogo no último sábado foi muito emocionante. “Sempre acompanho o Bruxo quando tem jogos na cidade, gostaria de acompanhar fora da cidade também, mas não tenho condições, mas quando o jogo é na cidade eu sempre estou lá presente, e o jogo do último sábado foi pura emoção”, relata o torcedor.

No jogo do último sábado, Jé abriu o placar para o Catanduvense com 20 minutos de partida. De pênalti, Guilherme empatou para o União Suzano aos 13 da segunda etapa. Wesley, aos 26, e Jé, aos 45, garantiram a vitória para os donos da casa. O resultado colocou o Bruxo na vice-liderança da chave, com os mesmo 10 pontos do líder Paulista. Na última rodada, o Catanduvense pode até empatar, desde que o Tupã não vença o União Suzano, que garante a classificação à próxima fase. O União Suzano perdeu os cinco jogos que fez na segunda fase e está eliminado.

“O nosso Grêmio, só pode agradecer a toda à comissão técnica e a cada jogador por se dedicar e se doar dentro de campo, buscando essa classificação e sabendo que a cada vitória conquistada, eles (os jogadores) se mostram para o Estado e para o Mundo. O nosso Bruxo, agradece a cada colaborador, que nos ajuda no dia a dia, e também a todos os torcedores e patrocinadores que estão acreditando no Grêmio, e no esporte. O Grêmio, agora vai a Jundiaí para a próxima rodada, e depois é só aguardar a Federação definir os grupos, e assim vermos quais os novos desafios que vamos enfrentar, para lutarmos pelo acesso a serie A3”, relata o clube, em nota.

Na 6° e última rodada da segunda fase, o Catanduvense visita o Paulista, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. União Suzano e Tupã se enfrentam em Suzano. Os dois jogos serão no domingo, às 10h.

André Santos

Da Reportagem Local