Catanduva Sedia Campeonato Interestadual de Artes Marciais

Como forma de incentivar a prática esportiva e ser opção de lazer para toda a população, o Campeonato Interestadual Aberto de Artes Marciais “Dragões de Aço”, é sediado em Catanduva. A competição está marcada para hoje (23), a partir das 11, no Conjunto Esportivo Elba Reny Francischelli, no Gavioli. Os atletas de Catanduva e região estão convidados para participarem. As inscrições podem ser feitas até o horário da partida. A entrada para acompanhar o campeonato é gratuita.

De acordo com Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), o evento deve atrair cerca de 300 competidores, desde crianças até adultos. Representando a Cidade Feitiço são 60 lutadores. “No tatame, eles vão disputar diferentes modalidades das artes marciais, dentre elas, kung ku, taekwondo, karatê e muay thai. Para que a competição aconteça, as lutas serão divididas por categorias, levando em conta idade, peso e tempo de academia de cada competidor”, contou o setor.

A realização do “Dragões de Aço” é da SBKFS – unidade Catanduva. Conforme conta a equipe organizadora, haverá premiação para os melhores colocados (entrega de troféus, medalha e cinturão) e a garantia de vaga para competição no Paraguai, que será realizada em dezembro deste ano.

SERVIÇO

O Campeonato Interestadual Aberto de Artes Marciais será hoje (23), a partir das 11h, no Conjunto Esportivo Prof.ª Elba Reny Francischelli, localizado na Rua João Chimello, nº 658, Gavioli. A entrada é gratuita.

Da Reportagem Local