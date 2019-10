Catanduva Sedia, a Partir Do Dia 26, Mundial de Supino e Levantamento Terra

Conforme já noticiado pelo O Regional, nossa Cidade Feitiço será, mais uma vez, sede do Circuito Mundial de Supino e Levantamento Terra, o World Championship, que chega à 14ª edição. As disputas irão começar no dia 26 de outubro e se estendem até o dia seguinte, dia 27, sendo disputadas na quadra coberta da Coordenadoria de Inclusão Social (que fica localizada na rua 15 de Novembro, número 1.600).

Essa já é a terceira vez que Catanduva é escolhida para receber uma etapa da competição que atrai atletas de diversos locais do Brasil e do exterior. O prazo para as inscrições antecipadas já se encerrou, mas na sexta-feira, dia 25, os competidores ainda poderão garantir a inscrição no local que sediará o evento. Expectativa é de que cerca de 120 atletas participem do circuito.

“Teremos competidores da Alemanha, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Argentina e de 12 estados brasileiros. Representando Catanduva, cinco atletas competirão no Power Biceps, no Supino e no Levantamento Terra”, comentou o presidente da FPLPI – Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior e vice-presidente da Conbrafa – Confederação Brasileira de Atletas de Força, Geverson Ramos.

Ele informa, ainda, que os atletas foram separados por categorias, Sub-Junior, Junior, Adulto e Máster. “Neste ano, a Federação Paulista completa 20 anos e trouxemos essa importante competição para a nossa cidade, o que é uma honra”, complementa Ramos. Vale ressaltar que, além do troféu, o vencedor que tiver pelo menos três atletas de sua equipe participando na mesma categoria receberá uma bonificação de R$ 500.

