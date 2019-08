Catanduva FC Vence Time de Marília E Lidera Grupo na Segundona

Mesmo com o desfalque de sete titulares, o time do Catanduva FC estreou com vitória na primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A equipe catanduvense enfrentou o Marília no último sábado, dia 17 de agosto, e garantiu os três pontos ao vencer o time visitante por 1 a 0.

“Jogando em casa contra um dos melhores clubes do campeonato, os jogadores tiveram dificuldades para avançar. Nervoso, mas com sede de vontade, o visitante deu trabalho pro nosso goleiro Daniel. Sem o Marília dar abertura pra avançar, o time resolveu jogar na defesa, e quando tentou invadir o campo adversário, Rodrigo, que deu uma entrada feia no canto esquerdo, recebeu seu primeiro cartão amarelo. Destaque para o nosso Camisa 8, Juninho, bastante marcado, fez belas arrancadas e dribles, ajudando a equipe durante todo o primeiro tempo. Aos 26 minutos, Gabriel Ventura levou outro cartão amarelo, dentro da grande área. Na cobrança de falta, Canela faz a defesa de cabeça. A partir daí o Catanduva começa a reagir, e aos 37 minutos, com outra cobrança de falta perto do meio de campo, Bruno de Paula manda uma bomba direto pro gol, mas a bola chega fraca e dá tempo do goleiro pegar”, informa a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Catanduva FC.

No estádio Silvio Salles, casa do Catanduva FC, os mais de 280 torcedores do santo levaram o time pra frente mesmo com o primeiro tempo permanecendo no 0 a 0. Após um gol anulado do Marília aos 17 minutos do segundo, a torcida catanduvense comemorou a abertura do placar com gol de Ângelo, o camisa 10 do time da casa, depois de um pênalti batido. “Pra gente, não existe próxima partida, o que vale é que estamos jogando. Essa é a que vai nos colocar na frente, só depende de nós!”, disse o técnico do Catanduva FC, Pinho. Com a vitória, o Catanduva lidera o Grupo 13, ao lado da Francana, que venceu o Tupã, completando os jogos da chave. No próximo Domingo, dia 25 de agosto, o santo vai até a cidade Franca para um confronto direto com a equipe, às 10h, no Estádio José Lancha Filho.

Da Reportagem Local