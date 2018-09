Catanduva FC Tem Primeira Derrota no Paulista SUB 20

O Catanduva Futebol Clube teve a primeira derrota no Campeonato Paulista – Segunda Divisão, na categoria Sub 20. A partida foi realizada no último sábado (15), no Estádio Municipal Silvio Salles e o adversário foi o José Bonifácio Esporte Clube. Foi aos 49 minutos do segundo tempo que o adversário conseguiu marcar 1 a 0. Essa foi a sétima rodada da competição.

A partida foi considerada acirrada e conturbada pela arbitragem. O Catanduva Futebol Clube buscava a primeira colocação no grupo chave, enquanto que o José Bonifácio esperava a classificação entre os três melhores. Nos primeiros minutos, o Santo ameaçou um chute de fora da área, mas o goleiro adversário conseguiu desviar a bola, dando chance para escanteio. Joshua chegou a cobra, mas a barreira segurou o lance.

Com a ansiedade dando sinais evidentes, os dois times mostravam nervosismo e a bola não chega a gol para nenhum dos lados. O árbitro prendeu a partida até o final. No total, foram seis cartões amarelos, e quando tudo caminhava para o 0 a 0, o juiz não sinalizou acréscimo e nos 49 minutos, após uma falta marcada de dentro da grande área, o visitante aproveitou a abertura da zaga e marcou o único gol da partida que foi para o José Bonifácio.

Com o resultado, o clube garantiu três pontos e passou para a primeira colocação no grupo. O resultado causou contestação pelo Santo, houve confusão dentro do campo e foram registradas oito expulsões, quatro de cada lado. Diante da derrota, o Catanduva Futebol Clube assume a terceira posição e fica atrás do América de Rio Preto.

A próxima rodada será no sábado (22), também no Silvio Salles, quando os dois times da casa se enfrentam (Catanduva FC e Grêmio Catanduvense) a partir das 15 horas. Os portões estarão abertos para os torcedores.

O momento agora é o de repensar nas jogadas e manter a positividade para que o Santo consiga se classificar para a próxima fase. “Faltam apenas dois jogos e não podemos deixar que esse deslize nos tire da nossa meta. A diretoria já se reuniu nesta segunda-feira com o elenco para conversar sobre tudo o que aconteceu. É claro que queríamos a vitória, mas nem sempre o sucesso depende só do elenco, pois existem outros fatores que podem ajudar ou prejudicar o resultado, como arbitragem, matemática e fatores físicos”, explica o técnico Rodrigo Deião.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local