Catanduva FC Perde Para Tupã e se Mantém na Segunda Colocação

Pela primeira vez na terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a equipe do Catanduva FC sofreu uma derrota. O resultado negativo contra o Tupã aconteceu fora de casa, no Estádio ‘Alonsão’, por 2 a 0. O time da Cidade Feitiço contava com desfalque do jogador Ângelo Renan.

O marcador foi aberto pelos donos da casa aos 21 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio e bate e rebate dentro da área. Já aos 26 do segundo, o placar foi ampliado após gol do atleta Gil, em um contra-ataque.

“Com o nervosismo aumentando, Sabella recebeu cartão amarelo por derrubar o lateral próximo da grande área. O relógio ia se adiantando e o santo não conseguiu esboçar reação para reverter a situação. Sobrando mais três minutos para o fim da partida, a última tentativa foi uma batida de falta por Sabella, na confusão o mandante tira o perigo, chutando para meio de campo”, ressaltou a nota oficial da assessoria de imprensa do Catanduva FC.

Com essa sendo a primeira vitória na terceira fase da equipe adversária, o Tupã iguala os três pontos do Marília na chave. Francana e o santo, com quatro pontos cada, lideram a chave e seguem dentro da zona de classificação (com Fracana na liderança por conta do saldo de gols).

Próximo jogo

O Tupã e o Catanduva FC voltam a se encontrar na abertura do returno do Grupo 13. A partida, dessa vez no estádio Silvio Salles, em Catanduva, será às 10h00.

Da Reportagem Local