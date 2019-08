Catanduva FC Perde Fora De Casa Mas Ainda Mantém Esperança De Classificação

Pela primeira vez na competição, a equipe do Catanduva FC sofreu uma derrota no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Com partida fora de casa, o santo perdeu para o Fernandópolis FC por 2 a 1, que conseguiu a vitória no placar e se manteve como líder na chave.

Apesar do resultado, o santo ainda mantém viva a esperança de classificação para avançar à próxima fase. De acordo com a assessoria da equipe, comentando a respeito do jogo, durante todo o primeiro tempo o Catanduva foi quem teve as melhores chances, com passes ensaiados e posse de bola. O técnico Pinho, por sua vez, enfatizou: “se formos avaliar quem teve maior rendimento em campo é claro que diria que foi nosso Catanduva, mas eles conseguiram converter nossas falhas em gols e isso não desmerece nosso time”.

Todos os gols da partida foram no segundo tempo, com o Fernandópolis abrindo o placar aos 9 minutos de bola rolando. Depois, foi a vez do santo, com Everton Canela, empatar, aos 20 minutos, e a virada dos donos da casa, aos 33, fechando o jogo em 2 a 1 para o time da casa.

“A classificação para a próxima fase ainda não está totalmente perdida para o Catanduva, o time está em terceiro na classificação do Grupo 7, atrás do Itapirense e Fernandópolis, ambos com 8 pontos cada”, ressalta nota oficial do Catanduva FC.

O futuro do time catanduvense será no próximo sábado, dia 3 de agosto, jogando mais uma fora de casa, diante do VOCEM de Assis, último colocado na tabela. Se ganhar, o tudo ou nada será em casa, no dia 11 de agosto (um domingo) às 10h00, contra o Itapirense, fechando assim a última rodada da segunda fase.

