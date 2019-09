O Catanduva FC perdeu por 2×1 para o Tupã, no último domingo, jogando dentro de casa em jogo de volta, pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Com a derrota, a equipe vê a situação ficar mais complicada na disputa para classificação para a próxima fase. O lema da equipe será agora ganhar e ganhar para não dar adeus ao campeonato.

Com o resultado da partida, o Santo sai da segunda colocação para quarta posição da tabela no grupo três, portanto ultimo lugar do grupo.

A partida teve o placar aberto pela equipe de Tupã. Aos 12 minutos, o atacante André (Tupã) ficou sozinho dentro da área e não deu chances ao goleiro do Santo, Daniel.

O gol do Catanduva foi marcado por um pênalti, logo no início do segundo tempo. Vinícius foi derrubado na pequena área e Canela foi o responsável por cobrar e balançar a rede do Tupã.

O terceiro e último gol da partida também foi uma cobrança de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo.

Por meio da assessoria de imprensa do Santo, o técnico Pinho avaliou o resultado da partida.

“Tivemos várias e ótimas chances de reverter a situação, ou até mesmo não deixar o adversário avançar. Além de que a arbitragem foi totalmente errônea ao marcar o pênalti do adversário, pois todo mundo viu que não foi”.

O técnico ressalta que para equipe a partir de agora somente vitória interessa. “Não temos outra saída a não ser marcar os três pontos dentro e fora de casa, se quisermos continuar. Não adianta ficarmos lamentando o que passou, o momento agora de união e focar no que virá, pois, vamos enfrentar os dois melhores classificados até agora”, disse o comandante da equipe.

Na próxima semana o time recebe, em casa, a Francana, no jogo de volta, e o técnico Pinho vai ter de suar a camisa com elenco para reverter a situação e deixar o santo de novo no topo da tabela.

Karla Konda

Editora Chefe