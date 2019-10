Catanduva FC Joga Neste Sábado e Faz Festa Para as Crianças

O Catanduva Futebol Clube joga hoje (12), às 15h, no Estádio Silvio Salles contra o Bandeirante Esporte Clube de Birigui, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-20. Quem vencer entra com vantagem para o jogo decisivo, no próximo final de semana, em Birigui.

Segundo o técnico Ernandes durante a semana os jogadores realizaram treinos táticos e de condicionamento físico, por conta do forte calor no horário do jogo. O jogo deste sábado tem um motivo maior para se jogar com mais empenho pois é decisivo para o Catanduva FC se classificar. “Jogar com qualquer time como o Bandeirante, por si só, já é uma motivação muito grande para nós, que somos um clube ainda novo. Estamos em uma fase em que precisamos da vitória a todo custo. Tenho certeza que vai ser um compromisso muito difícil, a gente está se preparando para isso. Fizemos uma semana boa de trabalho esperando a hora do jogo, agora é fazer as coisas com confiança e organização”, afirmou.

O único que não poderá participar dessa partida é o camisa 3, Nathan, que foi expulso na última partida contra o Mauaense. Do restante, todo o elenco está disponível para o técnico.

DIA DA CRIANÇA – A partida terá um momento a mais hoje (12), no Dia das Crianças. O clube lançou em suas redes sociais o evento “Lugar de Criança também é no estádio!”, que consiste em atrair um número maior de torcedores nos jogos do santo.

“O evento tem o intuito de trazer a família para o estádio e, como este jogo acontece no Dia das Crianças, estamos convidando os pais a trazerem seus filhos ao jogo, que eles poderão entrar no campo junto dos jogadores e cantar o Hino Nacional ao lado deles. Também haverá distribuição de 40 bolas ‘dente de leite’ para os torcedores e sorteio de uma Bola Oficial do Campeonato”, disse o auxiliar de comissão Ivan Nunes, por meio da assessoria de comunicação do CFC.

Ariane Pio

Da Reportagem Local