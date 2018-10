Catanduva FC Está Com Um Pé Na Segunda Fase do Paulista

O Catanduva Futebol Clube está com um pé na segunda fase do Campeonato Paulista. O time Sub 20 terminou a primeira fase do campeonato em segundo lugar. Na última partida, realizada no sábado (29), houve empate de zero a zero contra o CAT Taquaritinga. O jogo foi realizado no Estádio Silvio Salles. Essa que foi a nona partida, do Campeonato Paulista Segunda Divisão deixou o Santo com chances de classificação para a segunda fase que começa ainda neste mês.

O clube aguarda a escolha das novas chaves de grupos pela Federação Paulista de Futebol. Para se manter em primeiro lugar no grupo, o Catanduva Futebol Clube precisava vencer a partida e o empate foi positivo para o América de Rio Preto, que venceu o Grêmio Catanduvense no mesmo dia, o que fez o Santo cair para a segunda colocação.

A partida entre o Catanduva Futebol Clube e o CAT foi equilibrada, mas o clube de casa perdeu ótimas oportunidades de gol. No total, foram cinco finalizações, que não tiveram êxito em chegar ao gol. No segundo tempo, Gustavo Pontes mandou um chute direto de fora da área, mas o goleiro do CAT estava atento e mandou para fora. O jogo continuou sem grandes novidades.

Por cumprimento de chave, o Catanduva FC não disputará a última rodada (10ª) no próximo final de semana. Mesmo se cair para a terceira colocação, continua com chances de continuar na disputa, já que além dos dois primeiros lugares garantirem a vaga, o terceiro melhor colocado entre todos os grupos também se classifica. O Santo está com 13 pontos, já que perdeu apenas uma vez no campeonato.

O América de Rio Preto somou 14 pontos e está em primeiro lugar na tabela. Em terceiro aparece o Taquaritinga com 12 pontos e em quarto o José Bonifácio com oito pontos. O Grêmio Catanduvense tem apenas um ponto e ficou em quinto na tabela.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local