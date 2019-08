Catanduva FC Enfrenta Tupã Hoje e Busca a Liderança Na Segundona

Dependendo do resultado da partida entre o Catanduva FC e o Tupã, o time catanduvense pode liderar sua chave na terceira rodada do Campeonato Paulista Segunda Divisão. A partida que decidirá o futuro da equipe será hoje, dia 30 de agosto, no Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, às 20h, em Tupã.

Atualmente, o santo divide a posição com a Francana, com 4 pontos no total e ambos com uma vitória e um empate até aqui, mas a equipe de Franca sustenta um melhor saldo de gols.

De acordo com o técnico do Catanduva FC, Pinho, o principal objetivo da partida é manter a calma dos jogadores e o bom desempenho dos últimos jogos: “temos que ter calma. O jogo dura 90 minutos. Vamos sair com a ambição e a gana de conseguir o gol para manter a tranquilidade e trazer a partida ao nosso favor. Temos alguns ajustes a serem feitos e isso está sendo feito”.

A respeito da dúvida sobre o atacante Vinícius ‘Kitinho’, o treinador reforça: “eu só coloco o atleta em condição de jogo se ele, junto do departamento médico, me disser que tem condições, não sou louco de exigir do atleta aquilo que ele não pode render, se tudo está bem, ele joga!”.

Conforme diz a nota oficial da assessoria de imprensa do santo, para a escalação do time nesta rodada, a única incerteza é em relação ao volante Ângelo Renan, que está com fortes dores na coxa esquerda, sendo substituído pelo meia Luiz Fernando na última partida, contra a Francana.

Ainda segundo a nota, para a viagem até Tupã, a provável equipe será: Daniel dos Reis, Raphael Sabella, Léo Cruz, Gabriel Ventura, Daniel Junio, Bruno Jackson, Leonardo ‘Mineiro’, Rodrigo Pereira, Vinicius ‘Kitinho’, Ângelo Renan e Caio Mateus.

Segundona

“Nesta fase os Grupos disputam partidas ida e volta, classificando dois de cada chave. Depois, mata-mata, sempre em ida e volta – o time de melhor campanha terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais. As quartas de final terão o campeão e vice de cada chave da fase anterior. A finalíssima com os times garantidos no próximo Paulista A3 deve ser disputada em 3 de novembro”, finaliza a informação enviada à equipe do O Regional.

Da Reportagem Local