Catanduva FC Encara o Francana Neste Sábado

De acordo com a assessoria de imprensa do Catanduva FC, o time prosseguiu e intensificou seu ritmo de treino durante toda a semana, após sofrer duas derrotas consecutivas. O santo, que está com 4 pontos e é o último classificado na chave, ainda terá pela frente a Francana, que é líder do grupo. A partida está marcada para hoje, às 15h00, no Estádio Silvio Salles. É o segundo confronto entre as duas equipes nesta temporada, e a primeira partida entre ambas acabou em 1 a 1.

Na última apresentação antes dos treinos, o técnico Pinho fez uma reunião com os atletas e sua comissão para acertar os erros e incentivar o elenco nesta reta final: “É importante passar para eles qual a finalidade de cada um nesse time. Eu não aceitei o Catanduva apenas para encerrar minha carreira, eu vim aqui para fechar com chave de ouro minha história e quero que cada um desses garotos faça parte dela”, explica o treinador.

Para Pinho, que já passou pelo time rival, o primeiro jogo disputado contra a Francana faz com que o técnico conheça bem o adversário: “Os defeitos e virtudes foram plenamente anotados e agora a aposta é para melhor aproveitamento das oportunidades que surgirem nos 90 minutos e acréscimos: é ganhar ou ganhar, disse ele”.

Reabilitação

“O Catanduva vem de um tumultuado começo de temporada. Depois de sucessivas derrotas na primeira fase e com a saída do técnico Macena, os dirigentes agiram rápido na escolha de Pinho para o comando do time. Conhecido como o ‘Rei do Acesso’, o técnico conseguiu alavancar o clube no Campeonato, sendo umas das equipes menos vazadas. Agora é hora de reação! É assim que o confronto está sendo analisado pela comissão técnica”, informa a assessoria de imprensa do time.

Da Reportagem Local