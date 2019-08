Catanduva FC Empata Com No Encerramento Da Segunda Rodada

Com o empate, CFC está na segunda colocação do campeonato da segunda divisão

No último domingo, dia 25 de agosto, o Catanduva FC enfrentou o Francana fora de casa, e em um jogo de tenso no estádio Lancha Filho, a equipe catanduvense conseguiu o empate em 1 a 1. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista Segunda Divisão.

Após um primeiro tempo de jogo que terminou em 0 a 0, aos 18 do segundo o santo abriu o placar após Kitinho bater escanteio e Gabriel Ventura marcar o gol de cabeça. Porém, no último minuto do tempo regular, o meio Rodrigo Pereira causa falta dentro da área e o juiz marca pênalti. A cobrança foi realizada pelo meia francano, que converte e deixa tudo igual no marcador.

“No finalzinho, o santo tentou correr atrás do prejuízo com duas tentativas de finalização, mas o placar permaneceu inalterado e as duas equipes conquistaram um ponto nesta rodada”, diz a nota oficial da assessoria do Catanduva FC.

Para a próxima partida, o time da Cidade Feitiço vai até Tupã para enfrentar o time da casa na próxima sexta-feira (dia 30 de agosto). O time de Tupã ainda não pontuou nessa fase, e vale ressaltar que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase de mata-mata em turno e returno.

Caso de racismo

Em nota oficial também divulgada pelo Catanduva FC, a organização da equipe repudia um caso de racismo que ocorreu durante a partida contra o Francana: “O CATANDUVA FUTEBOL CLUBE REPUDIA o lamentável episódio RACISTA que vitimou um de seus atletas, ao final da partida contra a ASSOCIACAO ATLÉTICA FRANCANA, na manhã do domingo (25 de Agosto de 2019). O departamento jurídico do Clube, presente na partida, imediatamente, orientou o atleta sobre as providências a serem tomadas. O insulto foi presenciado por vários atletas e funcionários do CFC”.

Da Reportagem Local