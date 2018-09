Catanduva FC e Grêmio Catanduvense Duelam Neste Sábado

O Catanduva Futebol Clube e o Grêmio Catanduvense duelam neste sábado (22). A partida será realizada a partir das 15 horas no Estádio Silvio Salles. Os portões estarão abertos para os torcedores conferirem o derby do Campeonato Paulista – Segunda Divisão, na categoria Sub 20.

Agora, faltam duas partidas para o fim dessa fase, por isso o Santo busca se manter na meta de garantir a classificação para a próxima fase. “Faltam apenas dois jogos e não podemos deixar que esse deslize (da última partida) nos tire da nossa meta”, constatou o técnico Rodrigo Deião.

No último jogo, o Catanduva Futebol Clube marcou a primeira derrota na competição, com placar que ficou em 1 a 0 para o José Bonifácio.

Quem também teve derrota na competição foi o Grêmio Catanduvense, que perdeu para o Taquaritinga. O placar ficou em 4 a 2 no último final de semana. O resultado também não abalou o clube, que se diz esperançoso com a partida de hoje. “Estamos torcendo para ganhar. Vamos jogar com inteligência para não cometer os mesmos erros do último jogo”, comenta o presidente do clube, Alemão.

No primeiro confronto da competição, quem levou a melhor foi o Catanduva Futebol Clube que marcou um a zero diante do Grêmio Catanduvense no mês passado.

Os dois times treinaram pesado durante toda a semana para terem o melhor resultado dentro de campo. Fora, eles contam com a animação da torcida que pode marcar presença à vontade, já que a partida tem entrada gratuita.

No Grupo 3, do qual os times da Cidade Feitiço fazem parte, o Taquaritinga lidera com 11 pontos. Na sequência aparece o América de Rio Preto com 10 pontos. Em terceiro está o Catanduva Futebol Clube com nove pontos e em quarto o José Bonifácio com sete pontos. Em quinto está o Grêmio Catanduvense com um ponto somado ao longo da competição. Os dois times com melhor resultado passam para a próxima fase.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local