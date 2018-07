Catanduva é Vice-Campeã no Atletismo ACD dos Regionais

Catanduva faturou o segundo lugar no Atletismo ACD – Atleta Com Deficiência – nos Jogos Regionais, em Votuporanga. As provas foram disputadas na pista de atletismo da cidade universitária da Unifev na manhã desta terça-feira, dia 24. A equipe encerra participação com saldo de 27 medalhas: 17 de ouro, quatro de prata e seis de bronze. O resultado colocou Catanduva em segundo lugar, nas categorias masculino e feminino, na classificação geral entre os municípios.

Na programação, os catanduvenses conseguiram pontuar na maioria das provas disputadas. Dentre elas, lançamento de dardo, lançamento de disco, arremesso de peso, além dos 100 metros, 200 metros e 400 metros rasos.

Medalhistas e provas disputadas:

Acione Cristina de Godoi: 3 medalhas de bronzes (lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso).

Adenir Cantóia: 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata (lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso).

Aparecida Sevilha: 3 medalhas de ouro: (lançamento de disco, lançamento de dardo e arremesso de peso).

Deise Cristina Siqueira da Silva: 3 medalhas de bronze (lançamento de disco, lançamento de dardo e arremesso de peso).

Thaís de Paula Lazarini: 6º lugar nos 100 metros rasos e arremesso de peso.

Natal Bianchi: 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata (200 metros e lançamento de disco, 100 metros rasos).

Wagner Gomes de Oliveira: 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata (lançamento de dardo e lançamento de disco, arremesso de peso).

Wagner Lima Júnior: 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata (lançamento de disco e lançamento de dardo, arremesso de peso).

Ricardo Uvinha: 3 medalhas de ouro ( 100 metros, 200 metros e 400 metros).

Valentin Ferreira da Cruz: 2 ouro e 1 prata (salto em distância e salto em altura, arremesso de peso).

Da Reportagem Local