Catanduva é Ouro em Prova de Capoeira dos Jogos Regionais

Catanduva foi ouro em prova de capoeira realizada na 62ª edição dos Jogos Regionais que tem como sede neste ano a cidade de Votuporanga. A equipe catanduvense encarou a prova na categoria masculina e encerrou a participação em primeiro lugar na modalidade esportiva. A prova foi realizada na manhã da última quarta-feira (25).

A premiação máxima foi conquistada pelo catanduvense Dieison Fernando Custódio, também conhecido como Furacão que estava na categoria meio pesado. “A preparação para a competição foi intensa, com uma rotina focada nos treinos. Atingimos nosso objetivo de alcançar bons resultados para Catanduva”, comemorou o capoeirista que coleciona 11 medalhas de ouro conquistadas somente nos Jogos Regionais.

Outro destaque da Cidade Feitiço foi o também capoeirista Adriano Tribitino, o Tecão, que lutou na categoria pesado e ficou em 5º lugar. Átila Negretti Faro, mais conhecido como Merreca, conseguiu a 6ª colocação na luta válida pela categoria livre.

Já o catanduvense Everaldo César Scaldelai, o Lobão, levou cartão vermelho na prova e não conseguiu completar as lutas na categoria peso médio.

Na classificação final por equipe na modalidade, Catanduva ficou na quarta posição, com 17 pontos. As três primeiras cidades que conseguiram pontuar mais foram Rio Preto, Araçatuba e Votuporanga.

As equipes de xadrez nas modalidades feminino e masculino também levaram o ouro nos Jogos Regionais. O título foi de maneira invicta já que os atletas da Secretaria Municipal de Esportes (Smelt) venceram todas as provas.

O presidente do Clube de Xadrez Catanduva (CXC) Gleison Begalli, disse em entrevista ao O Regional que o xadrez da Cidade Feitiço foi à equipe que mais pontuou para nos Jogos Regionais.

“O xadrez é a equipe que mais pontuou para a cidade, terminou de forma invicta, ou seja, ganharam todos os confrontos. A equipe tem esse resultado por causa da parceria do CXC, com a iniciativa público e privada e o pessoal está bastante animado e já se preparando para a Super Liga de Xadrez, disputa regional e para as disputas dos Jogos Abertos que neste ano foi adiado para novembro, em São Carlos”, disse o presidente do CXC.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local