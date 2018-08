Catanduva Disputa Jogos do Interior em 18 Modalidades

Após obter a quarta classificação na 62ª edição dos Jogos Regionais, a delegação de Catanduva já confirmou a participação nos Jogos Abertos do Interior. Ao todo, 18 modalidades participarão da competição que acontece em São Carlos, em novembro. As categorias que competirão foram escolhidas com base no desempenho obtido no Regionais.

Malha, handebol masculino, basquete feminino, basquete masculino, atletismo ACD (Atleta Com Deficiência), natação ACD, atletismo masculino e feminino, capoeira, ginástica artística masculina e feminina, taekwondo, voleibol masculino, xadrez masculino xadrez feminino, além de boxe masculino e feminino, supino e luta olímpica são as modalidades que compõem a delegação catanduvense nos Jogos Abertos.

“A maior parte das categorias que vão disputar a competição foi classificada com base no desempenho obtido nos Jogos Regionais, em Votuporanga. Do total de equipes que participaram da etapa, que terminou no último final de semana, 50% garantiram vagas para a fase estadual”, afirmou a Prefeitura Municipal.

A secretária de Esporte, Maria Rita Aguilar Araújo, reconhece que a fase de disputas pelos Abertos é mais elevada, mas aposta no potencial dos atletas da cidade: “Contamos com uma equipe que tem se superado a cada competição, com chances de conseguir medalhas. Com certeza, a delegação vai divulgar positivamente o nome de Catanduva no meio esportivo”, ressaltou.

O evento reunirá as melhores equipes esportivas de cada região do Estado e é composto por três divisões: a primeira divisão é composta pelas equipes das cidades campeãs e vices classificadas nos Jogos Regionais. A segunda já é formada pelos três colocados classificados nos regionais na categoria livre. No caso da categoria sub 20, os terceiros e quartos colocados formam a segunda divisão, ou seja, tem uma vaga a mais. A divisão especial é destinada a equipes da elite que disputam competições oficiais como o campeonato paulista e o brasileiro.

