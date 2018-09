Caratecas Participam do Brasileiro e Garantem Vaga no Mundial na Bélgica

No último final de semana, caratecas de Santa Adélia disputaram o Campeonato Brasileiro de Karatê, sediado em Maracanaú (CE). Ao todo, foram seis medalhas conquistadas pela equipe. O bom desempenho no Brasileirão garantiu a participação dos atletas no Campeonato Mundial que acontecerá na Bélgica no mês de Novembro.

Os destaques no Brasileirão vão para Jeferson Luiz, Kaio Ygor, Eduardo Barbosa, Daniel Silva e Mikelli Marangoni. Kaio foi vice campeão no Kumite Individual; Mikeli garantiu bronze na mesma categoria; Eduardo foi campeão no Kata Individual, Daniel consagrou-se campeão no Kumite Individual e Jefferson foi campeão no Kumitê por equipes e vice-campeão no Kumitê Individual. Os atletas são treinados pelo sensei Marcelo Schutze.

“Nós fomos em cinco representantes e trouxemos seis medalhas. Esse resultado é muito significativo para nós. Nós vamos disputar os Jogos Abertos do Interior em São Carlos em Novembro e em seguida vamos para o Mundial na Bélgica. Agora é focar nos treinos e dar o melhor para nossa região ser destaque mais uma vez”, disse o atleta Jeferson Luiz.

Como a equipe não conta com nenhum tipo de patrocínio, os atletas apostaram em uma rifa para arrecadar verba para a viagem do Mundial. Aqueles que adquirirem, estarão concorrendo a duas entradas para um Parque Aquático de Olímpia. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 99279-2382. O valor da rifa é R$10,00. “Como não contamos com nenhum tipo de patrocínio, fizemos uma rifa para que possamos estar representando o Brasil em busca do título. Para quem puder nos ajudar, toda ajuda será bem – vinda”, completa Luiz.

Da Reportagem Local